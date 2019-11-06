جديد واتساب.. مشاهدة أفلام «نتفلكس» داخل صفحة الدردشة

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

يستعد تطبيق واتساب لإطلاق خاصية "وضع الظلام" المميزة ولكنها ليست الخدمة الجديدة الوحيدة التي سيحصل عليها المستخدمون، حيث يقدم تطبيق المراسلة الشهير خدمة أخرى لعرض فيديوهات مختصرة من أفلام نتفلكس على هواتف آيفون.

وهذا يعني أن مستخدمي هواتف آيفون سيتمكنون من مشاهدة مقاطع فيديو لقناة نتفلكس داخل تطبيق المراسلة دون الحاجة للرجوع لتطبيق القناة التلفزيونية. وستكون خدمة بث فيديوهات مختصرة للأفلام في تطبيق واتساب خاصة فقط بقناة نتفلكس وليس غيرها من خدمات بث الفيديو، وفقًا لموقع (WABETAINFO) الخاص بأخبار التقنية.

وبمجرد الإعلان عن الميزة الجديدة، سيعرض تطبيق واتساب أيقونة كبيرة خاصة بالفيديو مع خانة التشغيل وذلك عند مشاركة رابط نتفلكس في صفحة الدردشة. وسيكون هذا مشابهًا لمقاطع فيديو يوتيوب التي تظهر في رسائل الدردشة الاجتماعية والتي عند النقر على أيقونة التشغيل سيبدأ تشغيل الفيديو داخل التطبيق نفسه دون الحاجة للانتقال إلى موقع يوتيوب.

إلى جانب ذلك، يستعد تطبيق واتساب لتقديم خاصية "الوضع الليلي" أو "وضع الظلام" على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 13، وفقًا لتقارير موقع (WABetaInfo.)

وسيتم تقديم خاصية الوضع المظلم في أجهزة آيفون بخيارين أولهما عبر اختيار ألوان مظلمة جدًا للخلفية والإطار؛ والآخر عن طريق استخدام الألوان الداكنة الناعمة للإطار والخلفية.