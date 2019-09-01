إطلاق موقع إنترنت لخدمة "يوتيوب كيدز" للأطفال

المصدر: د ب أ

ذكرت شركة موقع وتطبيق بث ملفات الفيديو "يوتيوب" موقعا على الإنترنت لبث محتوى التطبيق المخصص للأطفال "يوتيوب كيدز" بعد سنوات من توفير المحتوى عبر تطبيق للهواتف الذكية فقط.

يذكر أن تطبيق "يوتيوب كيدز" يتيح للوالدين توجيه أطفالهم نحو الفيديوهات المناسبة لأعمارهم، إلى جانب إمكانية تتبع تاريخ مشاهدة الأطفال للفيديوهات والتنبيه إلى وجود فيديوهات غير مناسبة أفلتت من نظام التنقية الخاص بالتطبيق.

وأشار موقع "تك كرانش" إلى أن شركة "يوتيوب" كانت قد أطلقت بالفعل موقع "يوتيوب كيدز دوت كوم" بهدوء في وقت سابق من الأسبوع الحالي وقبل الإعلان الرسمي عن التسوية التي توصلت إليها مع هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية التي تتضمن دفع "يوتيوب" غرامة بملايين الدولارات بعد اتهامها بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال.

يذكر أن الغرامة التي قررت هيئة الاتصالات الاتحادية فرضها على "يوتيوب" ستكون غير مسبوقة عند إعلانها. وكانت الهيئة قد قررت في وقت سابق من العام الحالي تغريم تطبيق "ميوزيكال دوت إل واي" المعروف الآن باسم "تيك توك" بمبلغ قياسي قدره 7ر5 مليون دولار، مع إلزام التطبيق بفرض ضوابط للتحكم في المحتوى وفقا لسن المستخدم.

ومن المتوقع أن يتضمن قرار هيئة الاتصالات الاتحادية عند إعلانه وضع نظام مماثل لحماية الأطفال بما في ذلك إمكانية إعادة توجيه الأطفال الذين يقل عمرهم عن 13 عاما إلى موقع آمن خاص بالأطفال، والذي يمنع جمع أي معلومات عن الأطفال بدون موافقة آبائهم.

يذكر أن الموقع الجديد "يوتيوب كيدز" مجرد واحد من عدة تغييرات أجرتها شركة "يوتيوب" قبل إعلان قرار هيئة الاتصالات الاتحادية.