ثغرة في واتساب تربك المستخدمين

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة مختصة في الأمن الرقمي، اكتشاف ثغرة في تطبيق "واتساب" عن طريقها يمكن للمستخدمين تعديل الرسائل التي يرسلونها سواء في نوافذ المحادثة الخاصة أو المشتركة بين مجموعات.

وأوضحت شركة "شيكبوينت"، الأربعاء، أن بوسع القراصنة الإلكترونيين إذا اكتشفوا الثغرة أن يحدثوا ثلاثة أنواع مختلفة من التغييرات، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك كبير للمستخدمين حسب سكاي نيوز.

و الثغرة تسمح بإدخال تعديلات على رسائل جرى إرسالها في مجموعات "واتساب" وهذا هو الخطر الأول ، أما الثاني فهو أن يقوم المخترقون بمشاركة رسائل في مجموعة ما باسم أحد الأعضاء.

أما الهاجس الثالث فهو أن يحاول القراصنة بعث رسالة معينة إلى فرد واحد من مجموعة في تطبيق "واتساب" مع إيهامه بتلقي رسالة جماعية، وفق ما نقل موقع "كمبيوتر ويكلي".

وتثير الثغرة مخاوف كبيرة لدى خبراء التقنية على اعتبار أن قدرة القراصنة على تعديل الرسائل قد يؤدي إلى تداول أخبار ومعلومات خاطئة تؤدي إلى تبعات خطيرة.

وفي أول رد فعل لها على تحذير الخبراء، قلّلت "واتساب" من مخاطر الثغرة، وقالت إنها تحققت من مما قيل إنه مشكلة خطيرة قد تؤثر على بعث الرسائل، لكنها لم تجد خللا في التشفير الذي يضمن بأن المرسل والمتلقي هما الوحيدان اللذان يطلعان على الرسالة.