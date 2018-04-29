حدد وقت استخدام أطفالك لتطبيق "ماسنجر كيدز" من خلال هذه الخاصية

طورت شركة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" أداة جديدة لمساعدة الآباء في تحديد الزمن الذي يقضيه أطفالهم في استخدام تطبيق المحادثة الفورية "ماسنجر كيدز" الذي أطلقته الشركة الأميركية في ديسمبر الماضي ويستهدف الأطفال الأقل من 12 عاما.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن الخاصية الجديدة التي تسمى "وضع النوم" تتيح للآباء ضبط إعدادات التطبيق لتحديد المواعيد التي يمكن لأطفالهم استخدامه فيها وتلك التي لا يمكن استخدامه فيها.

يذكر أن تطبيق "ماسنجر كيدز" هو تطبيق مستقل عن شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الرئيسية وتطبيق المحادثة الفورية الخاص بها "فيسبوك ماسنجر". ولا تسمح الشركة باستخدام الشبكة الرئيسية ولا تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للأطفال الأقل من 13 سنة. لا يحتوي تطبيق "ماسنجر كيدز" على أي إعلانات ولا تطبيقات الشراء عبر الإنترنت.

وتتيح الأداة الجديدة التي تمت إضافتها إلى تطبيق "ماسنجر كيدز" منع تشغيله في المساء أثناء وجبة العشاء أو إعداد الواجب المدرسي المنزلي على سبيل المثال. كما يمكن للآباء منع تشغيل التطبيق في أوقات النوم مع إعادة تشغيله آليا في ساعات الصباح. في الوقت نفسه تظهر على نافذة التطبيق أثناء التشغيل شريط يحتوي على عداد تنازلي مدته 10 دقائق قبل توقف التطبيق عن العمل، بحيث يمكن للطفل إنهاء المحادثة بدلا من توقفها بشكل مفاجئ.

من ناحيتها قالت "أنتيجوني ديفز" رئيسة إدارة السلامة في "فيسبوك" إن "هناك أوقاتا قد ترغب فيها العائلات ضبط الأوقات التي يتم فيها غلق الأجهزة الإلكترونية في أيدي أطفالهم عن العمل .. اعتقد أنها فرصة بالنسبة لنا لكي نتيح للآباء التحكم في استخدام أطفالهم لهذه الأجهزة".

أما "تارونيا جوفينداراجان" مديرة المنتجات في قطاع "ماسنجر كيدز" فتقول إن تشغيل خاصية "وضع النوم" يمثل مبررا جيدا للآباء لكي يتحدثوا مع أطفالهم بشأن الحدود والقواعد التي يجب عليهم الالتزام بها أثناء استخدام التكنولوجيا.

