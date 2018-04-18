أمازون تدشن نافذة للتسوّق الدولي من الولايات المتحدة

دشنت أمازون.كوم نافذة للتسوّق الدولي تسمح للعملاء في أنحاء العالم بالتسوق والشراء من بين 45 مليون منتج يمكن شحنها إلى بلدانهم من الولايات المتحدة.

وقالت أمازون إن خاصية التسوق الدولي، المتاحة من خلال متصفح الهاتف المحمول وعبر تطبيق على متجري أجهزة "آي.أو.اس" و"أندرويد"، تسمح للمستخدمين بشراء المنتجات خارج أسواقهم، وهي متوافرة بخمس لغات هي الإسبانية والإنجليزية والصينية والبرتغالية البرازيلية والألمانية.

وستتيح الخدمة الجديدة للعملاء التسوّق باستخدام 25 عملة على أن يضاف المزيد من اللغات والعملات قيل 2018، وبوسع العملاء أيضا الاختيار من بين خيارات متنوعة للشحن وسرعة التسليم.

وستعرض خاصية التسوّق الدولي تقديرات للسعر وتكاليف الشحن ورسوم الاستيراد، على أن تدير أمازون خدمة نقل الطرود والتخليص الجمركي في حالة حدوث مفاجآت محتملة وقت الشراء أو التسليم.