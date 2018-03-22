فيسبوك يخرج عن صمته ويعترف بتسريب بيانات مستخدميه

خرج مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ عن صمته بعد تداعيات فضيحة تسريب الموقع الشهير لبيانات 50 مليون من مستخدميه لصالح شركة أبحاث قامت بدورها باستخدام هذه البيانات لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في انتخابات 2016.

وقال مارك زوكربيرغ في بيان له عبر فيسبوك إنه يتحمل مسؤولية اختراق بيانات المستخدمين، مؤكدا القيام بكل ما يلزم لتجنب مثل هذه الأخطاء في المستقبل وحماية المستخدم.

وأضاف مارك أنه سيتم التحقيق من جميع التطبيقات المتصلة مع فيسبوك، والمطالبة بمراجعة حسابات أي تطبيق وإن كان لها صلة بالحادثة، مؤكدا أنه سيتم تقييد وصول مطوري التطبيقات لبيانات المستخدمين لمنع حوادث من هذا النوع في المستقبل.

وأعلن مدير فيسبوك عن خاصية جديدة تتيح للمستخدم رؤية من يحاول الوصول إلى بياناته الشخصية ومنعه من ذلك.

وتتنامى حركة " حذف فيسبوك " على نحو مطرد على الإنترنت، بسبب فضيحة حصول شركة " كامبريدج أناليتيكا" على معلومات عن 50 مليون مستخدم لـ "فيسبوك" دون علمهم. وفقدت الشبكة الشهيرة أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال هذا الأسبوع، نقلاً عن موقع شبكة "سي إن إن" الأميركية.