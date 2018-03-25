شكاوى من خلل في "غالاكسي إس 9"

بدأت الشكاوى بشكل مبكّر، على شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بخصوص هاتفها الجديد "غالاكسي إس 9"، الذي صدر قبل أيام قليلة وتبلغ قيمته 720 دولاراً .

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بعض مستخدمي الهواتف الجديد اشتكوا من أن الشاشة تعاني من خلل ما ولاتستجيب للمس.

وغرق المنتدى الرسمي لسامسونغ بمواضيع الشكاوى، الأمر الذي جعل الشركة تصدر بيانا عاجلا تقول فيه إنها تحقق حاليا في الشكاوى الواردة عليها.

وقال أحد المستخدمين "هل من شخص يعاني من مشكل مع الشاشة؟". وأضاف "الجزء السفلي من الشاشة يتوقف عن العمل في بعض الأحيان ولا يستجيب للمس".

وردّ أحد المشرفين على المنتدى قائلا "عانيت المشكلة نفسها ولكنني قمت بإعداد الهاتف من الصفر.. فتم حل القضية". ويستخدم "إس 9" شاشة قياسها 9: 5.8 إنش من نوع "Super AMOLED".

وأعلنت الشركة الجنوبية هاتفيها (إس 9) و (إس 9 بلس)، أواخر فبراير الماضي، وكشفت النقاب عما فيهما من ميزات مثل الكاميرا المتقدمة القادرة على تصوير الفيديو ببطء، فضلا عن ميزات صوتية وشاشة مضادة للشمس ومقاومة للغبار والماء.