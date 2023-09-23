الإمارات تواصل اجتماعاتها المكثفة بالأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وام

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أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حفل استقبال رسمياً على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حضره عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول العربية والأجنبية الصديقة.

ورحب سموه بالحضور، مؤكداً حرص الإمارات على بناء علاقات متميزة ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، وقال سموه إن الإمارات تؤمن بأهمية تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية الملحة، والسعي بشكل دائم نحو تبني حلول مبتكرة وعملية لمعالجتها، وتحويلها إلى فرصة متنوعة للتنمية الشاملة والمستدامة. كذلك التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين، وبحث سموه معهم المستجدات وملف الطاقة والمناخ، وأطلعهم على استعدادات الإمارات لاستضافة «COP28».

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