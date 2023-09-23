عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز قيم التسامح

المصدر: نيويورك - وام

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أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حفل استقبال رسمياً على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في نيويورك، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وفي الإدارة الأمريكية، إلى جانب أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور، مؤكداً حرص دولة الإمارات على بناء علاقات متميزة ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون البناء، لمصلحة استقرار ورخاء الشعوب، وتقدم وازدهار المجتمعات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية الملحة، والسعي بشكل دائم نحو تبني حلول مبتكرة وعملية لمعالجتها، وتحويلها إلى فرصة متنوعة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف سموه إن التنمية رافعة السلام والاستقرار في العالم، ويجب العمل على تكثيف العمل متعدد الأطراف من أجل صون السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مسارات تنموية محورها رفاهية الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن يشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «COP 28» والذي تستضيفه دولة الإمارات في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، منصة مبتكرة لتعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل خير البشرية ومستقبل الأجيال القادمة.

الجبل الأسود

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى في اللقاء، بحث عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون الثنائي في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر في شأنها.

وأطلع سموه رئيس جمهورية الجبل الأسود، على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «COP 28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في اللقاء، العلاقات المتميزة مع جمهورية الجبل الأسود وتطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويدعم أهدافهما التنموية.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

قبرص

كما التقى سموه، نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للرئيس في اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لجمهورية قبرص وشعبها التقدم والازدهار.

وحمل الرئيس، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.

وناقش رئيس قبرص وسموه في اللقاء، عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما بحثا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد نمواً وتطوراً مستمرين في العديد من المجالات.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى مشاركة جمهورية قبرص الصديقة، في «COP 28» بما يدعم الأجندة الطموحة لهذا الحدث العالمي الأهم في مسيرة العمل المناخي العالمي.

وأشاد نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، بالعلاقات الاستراتيجية المتطورة والمزدهرة التي تربط بين البلدين، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات التوفيق والنجاح في استضافتها «COP 28» وخاصة أن الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في مجال تبني حلول الطاقة المتجددة والنظيفة ونشرها في العالم.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

الصومال

كما التقى سموه، حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش الجانبان علاقات التعاون الثنائي وعدداً من الموضوعات المدرجة ضمن أجندة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء الصومال، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين، معرباً عن تمنياته لجمهورية الصومال الشقيقة وشعبها التقدم والازدهار.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

سانت فنسنت وغرينادين

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين.

وبحث الجانبان في اللقاء، التعاون الثنائي في عدة مجالات ومنها التنموية والطاقة المتجددة، كما استعرضا القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة الـ78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها التغير المناخي والتنمية المستدامة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها المتميزة مع سانت فنسنت وغرينادين، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، ولا سيما في المجالات التنموية. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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