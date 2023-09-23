عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية العلاقات وملف الطاقة والمناخ

المصدر: نيويورك ـ وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلاً على حدة.

فقد التقى سموه، مراد نورتلو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان، وحسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، وتانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، وبيتر سيراتو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر، وخوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا. وجرى خلال اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتعليمية والرعاية الصحية وغيرها.

كما بحث سموه مع الوزراء، ملف الطاقة والمناخ، وأطلعهم على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة «COP28».

كما تبادل سموه ووزراء الخارجية، وجهات النظر تجاه المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستعرضوا سبل تعزيز الجهود المبذولة من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مايكل هيرتسوغ سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

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