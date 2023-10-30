دخول حظر استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد حيز التنفيذ في ويلز

المصدر: د ب أ

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أعلنت حكومة ويلز حظر بيع العديد من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في جميع أنحاء ويلز حيث يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين.

وقالت حكومة ويلز إن الحظر سيقلل من تدفق التلوث البلاستيكي إلى البيئة من خلال حظر توريد منتجات معينة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت وزيرة التغير المناخي جولي جيمس إن الحظر يعتمد على عمل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء ويلز التي أصبحت بالفعل خالية من البلاستيك.

وأضافت جيمس "هذه هي الخطوة الأولى في التخلص التدريجي من الحاجة إلى استخدام وبيع البلاستيك غير الضروري الذي يستخدم لمرة واحدة في ويلز".

وقالت جيمس "نحن ملتزمون بالقضاء على البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وستشهد مرحلتنا التالية حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأغطية الأكواب وحاويات الطعام المصنوعة من البوليسترين، والمنتجات المصنوعة من البلاستيك القابل للتحلل."

وأضافت جيمس "لقد تبنت العديد من الشركات في جميع أنحاء ويلز التغيير بالفعل قبل الحظر من خلال التحول إلى استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام."

ووضعت حكومة ويلز إعفاءات على الشفاطات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لأولئك الذين يستخدمونها لتناول الطعام والشرب بأمان وبشكل مستقل.

وفي إنجلترا، دخل الحظر على مجموعة من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر الجاري، في أعقاب خطوة مماثلة في اسكتلندا العام الماضي.