إيطاليا تعد حزمة بقيمة 7.8 مليارات يورو‭ ‬للتعامل مع الجفاف

المصدر: رويترز

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نقلت صحيفة إيطالية عن وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيكيتو فراتين قوله إن الحكومة تستعد للتصديق على قرار يخصص 7.8 مليارات يورو (8.32 مليار دولار) للتعامل مع الجفاف الحاد الذي يجتاح البلاد.

وعزز الطقس الجاف الذي استمر لأسابيع في الشتاء المخاوف بأن تمر البلاد بفترة جفاف أخرى بعد تلك التي مرت بها الصيف الماضي.

ووفقا لعلماء ومنظمات بيئية فإن جبال الألب استقبلت أقل من نصف كميات الثلوج التي عادة ما تتساقط عليها.

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية إن وزراء الحكومة سينظرون قريبا في قرار للتعامل مع الجفاف.

ونقلت الصحيفة عنه القول "إننا جميعا ملتزمون بتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالأموال المخصصة بالفعل والتي سترتفع، وفقا لتقدير أولي، إلى 7.8 مليارت يورو".

وذكرت منظمة ليجامبيانتي الإيطالية المعنية بالبيئة الشهر الماضي أن أنهار إيطاليا وبحيراتها تشهد نقصا حادا في مناسيب المياه وأن المياه بنهر بو، وهو الأطول في إيطاليا ويمتد من جبال الألب بالشمال الغربي إلى البحر الأدرياتيكي، متراجعة بمقدار 61 بالمئة عن معدلاتها الطبيعية لمثل ذلك الوقت.

وفي يوليو الماضي، أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ للمناطق المحيطة بنهر بو التي تنتج حوالي ثلث الإنتاج الزراعي للبلاد وتشهد أسوأ موجاتها من الجفاف في 70 عاما.

وقال بيكيتو فراتين إن الأولوية في الشهور المقبلة ستكون "لتوفير كمية كافية من المياه لتلبية احتياجات الأسر الإيطالية والأعمال خاصة القطاع الزراعي".

وتابع "هناك حاجة للبدء في تخطيط طويل الأجل لتحسين كفاءة شبكة المياه الإيطالية، إذ تتجاوز معدلات التسرب من خطوط الأنابيب ببعض المناطق 50 بالمئة مقارنة بمعدل تسرب وطني عند 37 بالمئة. وهذا هدر للمياه لم يعد بإمكاننا تحمله".