ألمانيا تحذر من فيضان "عرام العواصف" من بحر الشمال

المصدر: د ب أ

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أطلق المكتب الاتحادي للملاحة البحرية والمسح البحري في ألمانيا مساء أمس الأحد، تحذيرا من احتمال حدوث فيضان من بحر الشمال الألماني.

وأوضح المكتب أنه يتوقع ارتفاع منسوب المياه ليلا عند الساحل الفريزي الشرقي بمنطقة إلبه وفيزر بمقدار يتراوح بين متر إلى متر ونصف عن متوسط ارتفاع منسوب المياه.

كما توقع المكتب أن يصل مقدار الارتفاع في منسوب المياه إلى نحو 5ر1 متر عند الساحل الفريزي الشمالي.

يذكر أنه يجري تعريف ارتفاع منسوب المياه بمقدار 5ر1 متر بأنه فيضان (عرام العواصف).

