كوب27.. دعوة أممية لإنقاذ النازحين من عواقب التغير المناخي

المصدر: د ب أ

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دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم الاثنين، قادة العالم للحد من أكثر العواقب دمارا لتغير المناخ على البشرية، وتفادي مستقبل كارثي للملايين من النازحين.

وقال جراندي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن " كوب27 يجب أن يجهز الدول والمجتمعات الواقعة في الخطوط الأمامية لتغير المناخ، للاستعداد والتكيف لطقس قاس، وتقليل أثر الأحوال المناخية الطارئة".

وقال: "لا يمكننا ترك ملايين النازحين ومستضيفوهم، أن يتعرضوا لعواقب تغير المناخ بمفردهم".

وجاء في البيان أن "الصدمات المناخية تجتمع مع الصراعات وانعدام الأمن الغذائي الحاد وارتفاع الأسعار والآثار الممتدة لجائحة كوفيد-19، للتأثير على الشعوب في جميع أنحاء العالم، لكن أولئك الأقل تسببا لأزمة المناخ، والأقل قدرة على التكيف مع صدماتها، هم الأشد تضررا".

وقال إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا العام "كوب27" يعقد على خلفية كوارث مناخية بدءا من فيضانات قياسية في باكستان، إلى أسوأ موجة جفاف منذ عقود في أنحاء القرن الأفريقي.

ويأتي أكثر من 70% من اللاجئين والنازحين في العالم من أكثر الدول تضررا من المناخ، بما في ذلك أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا واليمن. ولهؤلاء مصلحة هائلة في المناقشات المتعلقة بأزمة المناخ، غير أنه غالبا أيضا ما يتم استبعادهم.

وخلص البيان إلى أن الهواجس والحلول بالنسبة للنازحين يجب أن يكون لها مكان ليس في المناقشات فحسب مثل مؤتمر كوب27، بل يجب أيضا أن تحظى بدعم أكثر بكثير في "الفعاليات المهمة" التي تتعلق بالمناخ.