جونسون يحضر قمة كوب 27 وسوناك يدرس موقفه

المصدر: د ب أ

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يحضر رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق بوريس جونسون محادثات الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي كوب 27، التي تنطلق الأسبوع المقبل في مصر، مما يزيد من الضغط على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك ليحضر مثله، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء.

ولدى سؤال شبكة "سكاي نيوز" له اليوم عما إذا كان سيسافر إلى القمة التي ستنعقد من 6 إلى 18 نوفمبر، المعروفة باسم كوب 27، أجاب جونسون "نعم، في الواقع، لقد دعاني المصريون".

ويزيد تأكيد جونسون من الضغط على سوناك ليحضر المحادثات كي يظهر التزامه بمكافحة التغير المناخي، خاصة أنه تم طرح تساؤلات عن مدى جديته في مواجهة المسألة حينما شغل منصب وزير الخزانة في وزارة جونسون.

كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي أن سوناك سوف يتغيب عن قمة المناخ "كوب 27"، وهو ما تسبب في انتقادات واتهامات بالفشل في قيادة قمة المناخ.

وأوضح المتحدث باسم سوناك بأن غيابه رئيس الوزراء عن حضور القمة يرجع إلى أن لديه "التزامات محلية أخرى ملحة"، مشيرا إلى ميزانية "الأمر الواقع" المقررة في 17 نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تعلن الحكومة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تجتاح بريطانيا".

وقال المتحدث إن الحكومة ملتزمة بدعم "كوب 27" وقيادة العمل الدولي لمعالجة تغير المناخ وحماية الطبيعة.