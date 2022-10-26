ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة بالاتحاد الأوروبي 5% بعد 2020

المصدر: د ب أ

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تسبب التعافي الاقتصادي بعد العام 2020، الذي شهد تفشي جائحة كورونا، في ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على أساس سنوي بعد فترة طويلة من الانخفاض.

ووفقا لأرقام أولية، زادت انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ في الاتحاد الأوروبي بنسبة تقدر بنحو 5% في العام 2021 مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير نشرته وكالة البيئة الأوروبية اليوم الأربعاء.

لكن الانبعاثات كانت أقل بنحو 6% مما كانت عليه في عام ما قبل فيروس كورونا في العام 2019.

وبين عامي 1990 و 2020، انخفضت الانبعاثات من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بنسبة 32%، مما يعني أن الهدف المناخي المتمثل في خفض بنسبة 20% الصادر للعام 2020 قد تحقق بوضوح.

ومع ذلك، يجب أن يكون التقدم السنوي أكثر من الضعف في الطريق إلى أهداف المناخ والطاقة الأكثر طموحا لعام 2030، حسبما كتب الخبراء في وكالة الاتحاد الأوروبي التي تتخذ من كوبنهاغن مقرا لها.

ويجب أن تنخفض الانبعاثات بمعدل 134 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا أو 4%، لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول العام 2030.