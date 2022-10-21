دخان حريق غابات يخنق السكان في شمال غرب أمريكا

المصدر: رويترز

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كشفت بيانات حكومية أن الدخان الناتج عن حرائق غابات في أوريجون وواشنطن غطى مساحة كبيرة من شمال غرب الولايات المتحدة المطل على المحيط الهادي، الأمر الذي أدى إلى اختناق السكان في سياتل وبورتلاند وأجزاء أخرى من الولايتين.

وفي منطقة سياتل، التي يقطنها حوالي أربعة ملايين شخص، تحول لون السماء إلى البني وعانى السكان من صعوبة التنفس أمس الخميس.

وقالت سوزان وودوارد، المتحدثة باسم إدارة البيئة بولاية واشنطن، إن تدهور جودة الهواء بسبب دخان حرائق الغابات في أواخر العام مثلما يحدث في أكتوبر أمر غير مسبوق في الولاية.

ويقيس مؤشر جودة الهواء مزيجا من تلوث الهواء بالأوزون والجسيمات. وذكر هاري إستيف، المتحدث باسم إدارة جودة البيئة في ولاية أوريجون أمس الخميس، إن الهواء كان ضبابيا في بورتلاند، ووضع الناس كمامات إن 95 في الخارج أثناء سيرهم أو ركوب الدراجات عبر المدينة.

ومن المتوقع هطول الأمطار اليوم الجمعة في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما يساهم في جهود مكافحة الحرائق وتحسين جودة الهواء.