أضراره تقدر بأكثر من 45 مليار دولار.. "إيان" يصل فلوريدا بقوة عاتية (فيديو)

المصدر: د ب أ

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وصل الإعصار "إيان" سريعا إلى اليابسة جنوب غربي فلوريدا، محملا بتدفق ضخم ومميت من المياه ورياح عاتية من المتوقع أن تجعل العاصفة إحدى أكثر العواصف تسببا في الخسائر في تاريخ الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ووصل الإعصار، الذي تم تصنيفه من الفئة الرابعة، غربي فورت مايرز قرب كايو كوستا بعد الساعة 15:00 بقليل، بالتوقيت المحلي.

واشتدت قوة الإعصار "إيان" سريعا، ووصلت سرعة الرياح المصاحبة له إلى 155 ميلا (250 كيلومترا) في الساعة، أقل بميلين من الفئة الخامسة، فيما اتجه صوب ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية، مهددا باقتلاع الأسقف من المنازل وتدمير المحاصيل الزراعية والإضرار بالبنية التحتية.

واستعدت فلوريدا، التي يقيم بها 21 مليون شخص، بأكملها تقريبا، لفيضانات وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع. وانقطع التيار الكهربي بالفعل عن نحو 800 ألف منزل وشركة.

وقال رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا، في بيان لدى اقتراب العاصفة: "سيكون هذا حدثا مأساويا. إنه أمر سيستمر أياما وأسابيع وشهور، وللأسف سنوات في بعض الظروف".

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار إيان في أضرار تقدر بأكثر من 45 مليار دولار، مما يجعله واحدا من أكثر العواصف تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وحتى وقت متأخر من أمس، ألغيت أكثر من ألفي رحلة طيران من فلوريدا وإليها. وحثت السلطات ما يزيد عن مليوني شخص في جنوب الولاية على ترك منازلهم.