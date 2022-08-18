عواصف قويّة تودي بحياة 6 أشخاص في كورسيكا

المصدر: رويترز

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ضربت عاصفة عنيفة وغير متوقعة جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط اليوم الخميس، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم فتاة في سن المراهقة، ويتوقع خبراء الأرصاد مزيدا من سوء الأحوال الجوية.

واجتاح البرد والأمطار الغزيرة والرياح، التي بلغت ذروة سرعتها 224 كيلومترا في الساعة، الجزيرة في وقت مبكر اليوم.

وقال خبير بهيئة الأرصاد الجوية "العواصف المتكونة في البحر ستؤثر على أجزاء كبيرة من ساحل كورسيكا الغربي خلال الليل من الخميس إلى الجمعة".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه دعا إلى اجتماع طارئ للحكومة عبر تقنية الفيديو مساء اليوم الخميس للتصدي للأزمة.

وقال وزير الداخلية الزائر جيرالد دارمانان إن 350 شخصا أعتُبروا في عداد المفقودين في مرحلة ما بسبب انقلاب قوارب التنزه أو انجرافها لكن تم التأكد الآن من أنهم على قيد الحياة وبخير.

وقال شهود خلال العاصفة التي ضربت أماكن التصييف في الصباح إنها تسببت في تأخير القطارات واقتلعت الأشجار وهو ما لم يروا مثيلا له في الجزيرة من قبل.