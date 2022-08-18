حرائق إسبانيا.. لم يبق إلا الأمل في هطول المطر

المصدر: د ب أ

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يترقب رجال الإطفاء الإسبان هطول محتمل للأمطار في وقت متأخر من اليوم الخميس بينما تستمر حرائق الغابات في التسبب في الدمار، وتم إجلاء 2000 شخص إلى أماكن آمنة.

ودمر حريقان كبيران في منطقة فالنسيا بالفعل ما يربو على 20 ألف هكتار من الغابات والأدغال.

ونقلت قناة "آر.تي.في.إي" أمس الأربعاء عن مسؤول بدائرة الإطفاء قوله إن النيران أحرقت 11500 هكتار من الغابات في منطقة لا فال ديبو، ضمن إحدى الحرائق الأشد تدميرا في المنطقة على مدار العقد الماضي.

ودمرت النيران بمنطقة "بيخيس" حتى الآن حوالي 4000 هكتار من الغابات.

وذكرت صحيفة "لا فانجوارديا" أن اثنين من رجال الإطفاء أصيبا في المنطقة.

ذكرت وسائل إعلام أسبانية أن 11 راكبا أصيبوا على متن قطار بمنطقة "فالنسيا" الإسبانية، والذي اضطر للتوقف، بسبب الدخان الكثيف المنبعث من حريق إحدى الغابات.

وذكرت وكالة "يوروبا برس" الأسبانية للأنباء وقناة "آر.تي.في.إي" الأسبانيتان أن الحادث وقع أول أمس الثلاثاء، على بعد حوالي 60 كيلومترا، شمال غرب المدينة، عندما اضطر القطار للعودة إلى المحطة، التي غادر منها.

وذكرت تقارير أن بعض الركاب قفزوا من العربات، وهم في حالة من الذعر، خلال التوقف الذي استمر فترة قصيرة، والذي ركض خلاله السائق على متن القطار من أقصاه إلى أقصاه.

وتم نقل ثمانية ركاب إلى المستشفى لتعرضهم لحروق وإصابات أخرى، بعضها خطير.