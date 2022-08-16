بعد موجة حر خانقة.. باريس تتحوّل إلى "تيتانيك" (فيديو)

المصدر: رويترز

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انهمرت أمطار غزيرة على باريس مساء اليوم الثلاثاء في أعقاب موجة حارة اجتاحت العديد من مناطق فرنسا.

وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس‭‭ ‬‬إن العديد من محطات مترو باريس تأثرت بهطول الأمطار الغزيرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن الكثير من مناطق جنوب البلاد قد تتعرض لعواصف في وقت لاحق هذا الأسبوع.