بعد موجة حر خانقة.. باريس تتحوّل إلى "تيتانيك" (فيديو)

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

 انهمرت أمطار غزيرة على باريس مساء اليوم الثلاثاء في أعقاب موجة حارة اجتاحت العديد من مناطق فرنسا.

وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس‭‭ ‬‬إن العديد من محطات مترو باريس تأثرت بهطول الأمطار الغزيرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن الكثير من مناطق جنوب البلاد قد تتعرض لعواصف في وقت لاحق هذا الأسبوع.

طباعة Email
↑ أعلى