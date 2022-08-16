بعد موجة حر خانقة.. باريس تتحوّل إلى "تيتانيك" (فيديو)
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انهمرت أمطار غزيرة على باريس مساء اليوم الثلاثاء في أعقاب موجة حارة اجتاحت العديد من مناطق فرنسا.
وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إن العديد من محطات مترو باريس تأثرت بهطول الأمطار الغزيرة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن الكثير من مناطق جنوب البلاد قد تتعرض لعواصف في وقت لاحق هذا الأسبوع.
بعد موجة حر خانقة.. #باريس تتحوّل إلى "تيتانيك" (فيديو)https://t.co/Npg4iyRShY#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/n6EgwXtAja— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 16, 2022