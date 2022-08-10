الحرارة المرتفعة تشعل حرائق في بلغاريا

المصدر: د ب أ

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اندلعت عدة حرائق غابات في بلغاريا أمس الثلاثاء وسط تخطي درجات الحرارة الـ 30 مئوية وهبوب رياح قوية.

وكانت المناطق الواقعة جنوبي وشرقي البلاد الأشد تضررا. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ثلاث مناطق قرب الحدود التركية بعد خروج الحريق عن السيطرة، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بي تي ايه" للأنباء.

واحترقت عدة منازل غير مأهولة خاصة بقضاء العطلات.

وكان رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات على مساحة 300 هكتار قرب باناجوريشته جنوبي بلغاريا. وساعدت مروحيتان في عملية الإطفاء هناك.