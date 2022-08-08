موجة حر قياسية جديدة تضرب أوروبا هذا الأسبوع

المصدر: د ب أ

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تضرب موجة جديدة شديدة الحرارة شمال غرب ووسط أوروبا هذا الأسبوع، لتضع مزيدا من الضغط على البنية التحتية للطاقة التي تخضع بالفعل لضغوط.

ومن المتوقع أن يتم تسجيل درجات حرارة مرتفعة في كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تصل إلى نحو 36 درجة مئوية يوم الجمعة، وفقا لشركة ماكسار تكنولوجيز، الأمريكية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الصناعية ومراقبة الأرض.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحرارة ستعزز الطلب على التبريد، الأمر الذي يؤدي لتفاقم الظروف الجافة بالفعل ويضر بالمحاصيل ويجبر السلطات على فرض قيود على استخدام المياه.