في ظل استمرار الجفاف.. بريطانيا تستعد لموجة حارة جديدة

المصدر: د ب أ

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تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة في جنوب انجلترا سترتفع إلى ما بين ثلاثين وأربعين درجة مئوية الأسبوع المقبل، فيما تهدد موجة حارة أخرى أجزاء من بريطانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.

ومن غير المرجح أن تصل درجات الحرارة إلى المستويات القياسية التي بلغتها في يوليو، عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية لأول مرة.

ورغم ذلك قد تزيد هذه الموجة من الطلب على التبريد وتفاقم من الظروف الجافة بالفعل التي تضر بالمحاصيل وتفرض حدودا على استخدام الماء.