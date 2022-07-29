الاشتباه في الإنفلونزا.. جيف آلاف الطيور المهاجرة تنجرف لشواطىء شرق كندا

المصدر: رويترز

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جرفت الأمواج جيف آلاف الطيور البحرية المهاجرة لشواطئ شرق كندا هذا الأسبوع، وأظهرت مؤشرات أولية أن تلك الطيور نفقت بسبب إصابتها بإنفلونزا الطيور.

ومنذ مايو هذا العام، أكدت وكالة التفتيش الغذائي الكندية رصد 13 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في منطقة نيوفاوندلاند في شرق كندا.

وقال خبير الحياة البرية بيتر توماس إن إدارة البيئة والتغير المناخي في كندا تجري المزيد من التحقيقات للتأكد من أن نفوق تلك الطيور البحرية مرتبط بإنفلونزا الطيور.