لإنتاج المزيد من الغذاء.. المفوضية الأوروبية تخفف القواعد البيئية الخاصة بالزراعة

المصدر: د ب أ

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تعتزم المفوضية الأوروبية تخفيف القواعد البيئية المفروضة على المزارع لتسهيل إنتاج المزيد من الغذاء، وسط ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم ومخاوف من نقص يلوح في الأفق.

واقترحت المفوضية منح استثناءات لمدة سنة من قواعد تعاقب وتدوير المحاصيل وغيرها من القواعد الخاصة بالأرض الصالحة للزراعة.

وأدى إصلاح السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2023، إلى معايير بيئية أشد صرامة في مجال الزراعة.