تحذير من خطر موجة حرّ قياسية على السكان في بريطانيا

المصدر: د ب أ

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حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من أن حياة المواطنين قد تكون في خطر، حيث أشار إلى أنه من المرجح حدوث ارتفاع قياسي جديد لدرجات الحرارة هذا الأسبوع.

ووفقا لوكالة "بي ايه ميديا" البريطانية للأنباء، توقع خبراء الأرصاد بنسبة 80% تجاوز درجات الحرارة مستوى 7ر38 درجة مئوية القياسية المسجلة في كامبردج العام 2019، حيث من المتوقع أن تصل موجة الحر الحالية إلى ذروتها الثلاثاء المقبل.

وسترتفع درجات الحرارة خلال العطلة الأسبوعية، وأصدر مكتب الأرصاد تحذيرا من ارتفاع الحرارة لأجزاء كبيرة من إنجلترا وويلز اعتبارا من الأحد حتى الثلاثاء من هذا الأسبوع.

ومن المتوقع بنسبة 50% أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مكان ما ببريطانيا، والمرجح أن تكون على طول طريق "أيه1" السريع، والذي يربط لندن بإدنبره، مع إصدار مكتب الأرصاد أول تحذير أحمر اللون على الإطلاق من حدوث حر شديد.

ورفعت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا تحذيرها من تأثير الحرارة على الصحة من المستوى الثالث إلى الرابع، وهي "حالة طوارئ وطنية".

وقالت إن الوصول إلى المستوى الرابع يكون "عندما تكون موجة الحر بالغة الشدة و/أو تكون ممتدة بحيث تمتد آثارها إلى خارج نظام الرعاية الصحية والاجتماعية.. وعند هذا المستوى، قد يحدث مرض ووفاة بين الأصحاء وأصحاب اللياقة البدنية وليس مجرد الفئات الأكثر ضعفا".