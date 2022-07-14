انهيار أرضي كبير في كولومبيا والجيش ينفذ عمليات إجلاء.. فيديو
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أمر عمدة مدينة ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا، بعمليات إجلاء في سان أنطونيو دي برادو وضاحية إيتاجوي بعد انهيار أرضي كبير.
وأفاد عمدة المدينة دانيال كوينتيرو في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء أمس الأربعاء بأنه تم استدعاء الجيش في المنطقة.
انهيار أرضي كبير في #كولومبيا والجيش ينفذ عمليات إجلاء.. فيديوhttps://t.co/3J0MIYQLBp#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hTegN0Po0V— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 13, 2022
ولم يشر إلى وجود ضحايا جراء الانهيار الأرضي أو سبب حدوثه.