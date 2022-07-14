انهيار أرضي كبير في كولومبيا والجيش ينفذ عمليات إجلاء.. فيديو

المصدر: د ب أ

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أمر عمدة مدينة ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا، بعمليات إجلاء في سان أنطونيو دي برادو وضاحية إيتاجوي بعد انهيار أرضي كبير.

وأفاد عمدة المدينة دانيال كوينتيرو في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء أمس الأربعاء بأنه تم استدعاء الجيش في المنطقة.

ولم يشر إلى وجود ضحايا جراء الانهيار الأرضي أو سبب حدوثه.