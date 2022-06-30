الماعز لتخليص متنزه في نيويورك من الأعشاب الضارة

المصدر: رويترز

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تجول أكثر من اثني عشر من الماعز في متنزه ريفرسايد أكثر من اثني عشر من الماعز إلى حديقة ريفرسايد في مدينة نيويورك الأمريكية يوم الأربعاء لتتغذى على الأعشاب الضارة، وهي طريقة خالية من المواد الكيميائية لإزالة تلك الأعشاب مع إضافة المزيد من مباهج الطبيعة.

وصل الزوار ذوو الفراء إلى مانهاتن من مزرعة جرين جوتس في راينبيك في نيويورك في وقت سابق من اليوم لالتهام الأعشاب الآخذة في النمو، بل وبعض الأنواع الخطيرة بالنسبة للبشر مثل اللبلاب السام.

واستخدام الماعز طريقة بارعة لإزالة الحشائش عبر استغلال نهمها الطبيعي للخضروات الورقية كآلية أساسية لإنجاز المهمة، والتي تتضمن عادة استخدام المواد الكيميائية الملوثة.

وقال جون هيرولد، الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لمحمية متنزه ريفرسايد "إنهم يحبون هذه الأشياء، إنهم يأكلون اللبلاب السام، ويأكلون توت البورسلين... وهذا ما نحاول التخلص منه."

وسيبقى أربعة من الماعز في متنزه ريفرسايد حتى نهاية الصيف، وستأكل ممن الأعشاب الضارة ما تعادل مساحته فدانين.