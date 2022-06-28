اليابان تستخدم الذكاء الاصطناعي في معركتها ضد هدر الطعام

المصدر: رويترز

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تكثف الشركات اليابانية استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتقدمة لتقليل الفاقد وخفض التكاليف في خضم جائحة كورونا، وتتطلع إلى تسجيل بعض نقاط الاستدامة على طول الطريق.

أظهرت بيانات حكومية أن التخلص من مخلفات الطعام في اليابان التي تزيد على 6 ملايين طن يكلف الاقتصاد رقم 3 في العالم نحو 2 تريليون ين (19 مليار دولار) سنويًا.

مع وجود أعلى نسبة نفايات غذائية للفرد في آسيا، سنت الحكومة اليابانية قانونًا جديدًا لخفض هذه التكاليف إلى النصف من مستويات 2000 بحلول عام 2030، مما دفع الشركات لإيجاد حلول.

بدأت سلسلة المتاجر الصغيرة ”الكومبيني“ لوسون في استخدام الذكاء الاصطناعي من شركة DataRobot الأمريكية، والتي تقدر كمية المنتج على الرفوف، من كرات أرز أونيغيري إلى شطائر البيض والتونة، التي قد لا تُباع أو لا تلبي الطلب.

تهدف لوسون إلى خفض المخزون الزائد بنسبة 30٪ في الأماكن التي تم طرحها فيها، وتريد خفض نفايات الطعام إلى النصف في جميع متاجرها في عام 2030 مقارنة بعام 2018.

يعتبر التخلص من نفايات الطعام أكبر تكلفة يتحملها أصحاب امتياز لوسون بعد تكاليف العمالة.

تقوم شركة Suntory Beverage & Food Ltd بتصنيع المشروبات بتجربة منتج آخر للذكاء الاصطناعي من شركة فوجيتسو اليابانية لمحاولة تحديد ما إذا كانت سلع مثل زجاجات الشاي والمياه المعدنية قد تعرضت للتلف أثناء الشحن.

حتى الآن، كان هذا كل هذا يعتمد على العامل البشري، لذلك كان يستغرق وقتًا طويلاً. لكن مع استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الجديد، تأمل شركة Suntory في قياس ما إذا كان الصندوق نفسه قد تعرض للتلف، أو أن المحتويات نفسها قد تعرضت للتلف وتحتاج إلى إعادتها.

تهدف Suntory إلى تقليل إعادة البضائع بنسبة 30-50٪ وخفض تكلفة نفايات الطعام وتطوير نظام قياسي مشترك يمكن مشاركته من قبل صانعي المواد الغذائية وشركات الشحن الأخرى.

أهداف التنمية المستدامة

أطلق تاتسويا سيكيتو شركة Kuradashi، وهي شركة للتجارة الإلكترونية تتعامل في الأطعمة غير المباعة بسعر مخفض، في عام 2014 بعد رؤية كميات هائلة من النفايات من معالجات الطعام أثناء العمل في شركة تجارية يابانية في الصين.

يزدهر العمل عبر الإنترنت الآن ويرجع ذلك جزئيًا إلى قفزة في الطلب على الأطعمة غير المباعة منخفضة السعر حيث أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالتكلفة وسط جائحة كورونا.

وقال سيكيتو لرويترز ”زادت المبيعات 2.5 مرة العام الماضي مقارنة بالعام السابق بينما تضاعفت كمية نفايات الطعام منذ أن قطع فيروس كورونا سلسلة التوريد الغذائي“.

لدى Kuradashi شبكة من 800 شركة، بما في ذلك Meiji Holdings Co و Kagome Co و Lotte Foods Co، التي تبيع ما مجموعه 50000 عنصر بما في ذلك عبوات الكاري الفوري والعصائر وأعشاب النوري عالية الجودة.

قال سيكيتو ”من الصعب إرضاء المتسوقون اليابانيون كما هو معروف، لكننا نجذب العملاء من خلال تقديم ليس فقط عملية بيع ولكن فرصة للتبرع بجزء من المشتريات لجمعية خيرية، وزيادة الوعي حول القضايا الاجتماعية“.

قفز عدد الأعضاء إلى 180 ألفًا في عام 2021 من 80 ألفًا في عام 2019.

كما تعاون آخرون مع شركات الأغذية في تطوير منصة تكنولوجية جديدة للحد من هدر الطعام كجزء من الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

تستخدم شركة NEC الذكاء الاصطناعي الذي لا يمكنه فقط تحليل البيانات مثل الطقس والتقويم واتجاهات العملاء في تقدير الطلب ولكن أيضًا إعطاء الأسباب الكامنة وراء تحليلها.

قامت شركة NEC بنشر هذه التقنية في بعض متاجر كبار تجار التجزئة وصناع المواد الغذائية، مما ساعدهم على خفض التكاليف بنسبة 15٪ - 75٪.

تأمل شركة NEC في مشاركة البيانات ومعالجتها من خلال منصة مشتركة بين المصنّعين وتجار التجزئة والخدمات اللوجستية ، لتقليل حالات عدم التطابق في سلاسل التوريد.

قال ريوئيتشي موريتا، كبير المديرين المشرفين على التكامل الرقمي لشركة NEC ”إن الحد من هدر الطعام ليس هدفنا النهائي“.

”في النهاية، نأمل أن يؤدي ذلك إلى حل تحديات الأعمال الأخرى مثل تقليل التكاليف وإصلاح نقص العمالة وترشيد المخزون والطلبات والخدمات اللوجستية“.