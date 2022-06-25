حالة طوارىء في إقليم لومباردي بإيطاليا لنقص مياه الشرب الحاد

المصدر: د ب أ

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أعلن إقليم لومباردي الأكثر اكتظاظا بالسكان في إيطاليا حالة الطوارئ جراء جفاف ممتد إلى جانب دعوة المواطنين للحفاظ على المياه قدر الإمكان.

وجاء في مرسوم وقعه رئيس لومباردي أتيليو فونتانا أمس الجمعة أنه يجب على المواطنين استخدام المياه باعتدال للغاية وعند الضرورة فقط.

ووفقا لتوصيات الحكومة الإقليمية، يجب على المجالس أيضا أن تحد من مياه الشرب للأنشطة غير الأساسية، بما في ذلك حدائق الري وملاعب الغولف وملاعب كرة القدم أو تنظيف الطرق.

كما دعا لومباردي الحكومة المركزية إلى إنشاء مركز تحكم لمراقبة أزمة المياه الحالية على مستوى أنحاء البلاد.

ويقع إقليم لومباردي في شمال إيطاليا ويقيم فيه نحو 10 ملايين شخص.

وجف نهر بو في بعض المناطق بسبب الجفاف الشديد الناجم عن أسابيع من قلة الأمطار. كما انخفض منسوب المياه في بحيرة غاردا.

كما تم ترشيد مياه الشرب في بعض مناطق إقليم بيدمونت الواقع بشمال غربي إيطاليا.