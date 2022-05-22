مقتل شخصين وإصابة العشرات إثر إعصار بولاية ميشيغان الأمريكية

المصدر: د ب أ

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قتل شخصان على الأقل وأصيب 44 آخرون في إعصار ضرب شمالي ولاية ميشيغان الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية يوم السبت.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن مسار الإعصار، الذي ضرب بلدة جايلورد في شمالي ميشيجان يوم الجمعة، امتد لأكثر من 27 كيلومترا في 20 دقيقة.

وتم تصنيف الإعصار على أنه من الفئة الثالثة على مقياس فوجيتا الذي يقيس شدة الأعاصير، حيث بلغت سرعة الرياح 240 كيلومترا في الساعة.

ويعتبر الإعصار هو الأول الذي يصل إلى الفئة الثالثة على مقياس فوجيتا للأعاصير في الولاية منذ عام 2012.

ونقلت محطة "سي إن إن" عن شرطة ولاية ميشيجان أن الضحيتين كانا في السبعينات من العمر.

يشار إلى أن الأعاصير هي أمر غير معتاد في المنطقة. وقالت جريتشن ويتمر حاكمة ميشيغان إنها أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة أوتسيجو، التي تقع بها بلدة جايلورد.

وأضافت ويتمر:"سنقوم بكل ما يلزم لإعادة البناء. لا يوجد تحد لا يمكننا تخطيه معا".