زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب إندونيسيا

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، شمال شرق جزر "يابن" بإقليم بابوا الإندونيسي، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم عن هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء قولها إن مركز الزلزال وقع عند خط عرض 24ر1 درجة جنوبا وخط طول 04ر137 درجة شرقا، على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد حوالي 111 كيلومترا شمال شرق جزر "يابن".

ولم يكن هناك احتمال أن يسبب الزلزال موجة مد بحري عاتية(تسونامي).

وتقع إندونيسيا على ما تعرف بـ"حلقة النار في المحيط الهادئ" ، والتي تعرف أيضا باسم "حزام النار حول المحيط الهادئ" وهو ممر على طول المحيط الهادئ يتميز بالبراكين النشطة والزلازل المتكررة.

