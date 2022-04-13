حرائق غابات تُفحّم منازل وتتسبب في عمليات إجلاء بنيومكسيكو.. فيديو

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون بقطاع الإطفاء إن حرائق غابات أججتها رياح تسببت في تفحم عدة منازل في رويدوسو بولاية نيو مكسيكو أمس الثلاثاء، ودفعت لعمليات إجلاء في البلدة ذات الطبيعة الجبلية.

وأفاد مسؤولو غابة لينكولن الوطنية ومسؤولون محليون بأن الحريق انتشر بسرعة في مساحة 15 ألف فدان، إذ بلغت سرعة الرياح بسرعة 112 كيلومترا في الساعة، لتجتاح ألسنة اللهب المنطقة الجبلية التي تضم الكثير من المنازل.