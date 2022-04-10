زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب تايوان

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزل بقوة خمس درجات جنوب تايوان صباح اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد124 كيلومترا جنوب مقاطعة "تايتونج" على عمق 29.7 كيلومتر، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

وطبقا لبيانات الهيئة، بلغت شدة الزلزال ذروتها في مقاطعة "بينجتونج".

ولم ترد أنباء عن حدوث أي أضرار ولا إصابات بسبب الزلزال حتى الآن.

وكان زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر قد وقع في 23 مارس الماضي، جنوب مقاطعة هوالين شرقي تايوان.

وفي غضون دقائق، أعقبه زلزال آخر بقوة 6.1 درجة، ثم زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

