بلجيكا ترجىء وقف استخدام الطاقة النووية لـ 10 سنوات أخرى

المصدر: د ب أ

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أعلن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو أن بلاده قررت تأجيل وقف استخدام الطاقة النووية لمدة عشر سنوات عما كان مخططا لذلك في الوقت الذي تدرس فيه البلاد خياراتها في مجال الطاقة.

يعني ذلك أن محطة تيهانج 3 القريبة من الحدود الألمانية ومحطة دويل 4 القريبة من أنتويرب ستظل في طور التشغيل حتى العام 2035.

كانت البلاد صوتت في العام 2003 على إغلاق محطاتها للطاقة النووية، لكنها لم تتخلص أبدا وبشكل كامل من الاعتماد على مصدر الطاقة هذا.

ووفقا لمشغل شبكة الكهرباء "إيليا"، تولد أكثر من نصف الكهرباء، التي استهلكتها البلاد العام الماضي، من الطاقة النووية.

وبات النقاش بشأن كيفية تأمين بلجيكا إمداداتها من الطاقة أكثر إلحاحا منذ أن تفجرت الأزمة الأوكرانية الشهر الماضي، بعد أن أثارت شكوكا حول تدفقات النفط والغاز لكل أوروبا، ودفعت أسعارهما للارتفاع بشكل صاروخي.