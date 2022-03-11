شركات طاقة كبرى تستعد لإطلاق صندوق جديد للتكنولوجيا النظيفة

المصدر: رويترز

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قالت مصادر أمس الخميس إن مجموعة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم تستعد لإطلاق صندوق جديد بأكثر من مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا جديدة تركز على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري جراء استخدام الطاقة.

وبدأت مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، التي تضم 12 من أكبر شركات النفط والغاز ومنها إكسون موبيل وبي.بي وأرامكو السعودية، في العام 2016 بصندوق أولي بقيمة مليار دولار استثمر في العديد من الشركات الناشئة، بما يشمل تكنولوجيا لخفض انبعاثات الميثان، وهو أحد غازات الاحتباس الحراري القوية التي تتسرب من البنية التحتية للنفط والغاز.

وذكرت المصادر أن المجموعة التي تمثل حوالي 30 بالمئة من إنتاج النفط والغاز في العالم تستعد لإطلاق صندوق ثان من المتوقع أن يكون أكبر من الأول.

وتوقعت المصادر الإعلان عن ذلك في الأسابيع القادمة. وقالت إنه من المتوقع أيضا أن يأتي التمويل من الشركات أعضاء المبادرة فضلا عن مستثمرين مستقلين آخرين.