كرنفال الجماهير السنغالية

المصدر: البيان الالكتروني

تجمع عدد من الجماهير السنغالية أمام ملعب سبارتاك موسكو لمؤازرة منتخب بلادهم قبل خوض أول مباراة له مع بولندا في مونديال روسيا 2018

تعرف على سيرة المنتخب البولندي

تعرف على سيرة المنتخب السنغالي