كرنفال الجماهير السنغالية

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

تجمع عدد من الجماهير السنغالية  أمام ملعب سبارتاك موسكو  لمؤازرة منتخب بلادهم قبل خوض أول مباراة له مع بولندا في مونديال روسيا 2018

 

 

 

تعرف على سيرة المنتخب البولندي

تعرف على سيرة المنتخب السنغالي

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