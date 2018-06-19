كرنفال الجماهير السنغالية

تجمع عدد من الجماهير السنغالية أمام ملعب سبارتاك موسكو لمؤازرة منتخب بلادهم قبل خوض أول مباراة له مع بولندا في مونديال روسيا 2018
الجماهير السنغالية تغني لمنتخبها قبل خوض أول مباراة له مع بولندا #روسيا2018#كأس_العالم2018#WorldCup#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 19, 2018
تصوير: صلاح الشيحاوي pic.twitter.com/oJEcepT4CV
الجماهير السنغالية تساند منتخب بلادها قبل مباراته أمام #بولندا #روسيا2018#كأس_العالم2018#WorldCup#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 19, 2018
تصوير: صلاح الشيحاوي pic.twitter.com/g57ELqk2Bh
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