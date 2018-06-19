تعرف على سيرة المنتخب البولندي

سيرة وتاريخ المنتخب البولندي..
- تأسيس الاتحاد المحلي: 1919
- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1923
- الانضمام للاتحاد الأوروبي (يويفا - UEFA): 1955
- أشهر ألقابه: النسور البيضاء
- أول مباراة دولية: أمام هنغاريا (0-1)، بودابست 18 ديسمبر 1921
- أكبر فوز: على سان مارينو (10-0)، بولندا1 أبريل 2009
- أكبر خسارة: أمام الدنمارك (0-8)، كوبنهاغن 26 حزيران 1948
- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 7 (أول ظهور 1938)
- ألقاب عالمية: لا يوجد
- ألقاب قارية: لا يوجد
- تصنيفه في الفيفا: 7 (23 نوفمبر 2017)
- أفضل تصنيف: 5 (أغسطس 2017
- أسوأ تصنيف: 78 نوفمبر 2013)
- الهداف التاريخي: روبرت ليفاندوفسكي (50 هدفا)
- الأكثر مشاركة: ميخال جيفلاكوف (102 مباراة)
- المدرب: آدم نافالكا.
رحلة النسور البيضاء إلى روسيا
استهل منتخب بولندا مشواره في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، يوم الأحد 4 سبتمبر/أيلول 2016، عندما واجه مضيفه الكازاخستاني (2-2)، في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وتصدر منتخب النسور البيضاء ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 25 نقطة، كانت حصيلة 8 انتصارات وتعادل واحد، مقابل خسارة واحدة أيضا، وسجل 28 هدفا في مرمى منافسيه، وتلقت شباكه 14 هدفا.
وفيما يلي نتائج بولندا في التصفيات:
الأحد 4 سبتمبر 2016:
كازاخستان – بولندا (2-2)
السبت 8 أكتوبر 2016:
بولندا – الدنمارك (3-2)
الثلاثاء 11 أكتوبر 2016:
بولندا – أرمينيا (2-1)
الجمعة 11 نوفمبر 2016:
رومانيا – بولندا (0-3)
الأحد 26 مارس 2017:
مونتينيغرو (الجبل الأسود) – بولندا (1-2)
السبت 10 يونيو 2017:
بولندا – رومانيا (3-1)
الجمعة 1 سبتمبر 2017:
الدنمارك – بولندا (4-0)
الاثنين 4 سبتمبر 2017:
بولندا – كازاخستان (3-0)
الخميس 5 أكتوبر 2017:
أرمينيا – بولندا (1-6)
الأحد 8 أكتوبر 2017:
بولندا - مونتينيغرو (الجبل الأسود)، (4-2).