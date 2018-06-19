تعرف على سيرة المنتخب البولندي

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب البولندي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1919

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1923

- الانضمام للاتحاد الأوروبي (يويفا - UEFA): 1955

- أشهر ألقابه: النسور البيضاء

- أول مباراة دولية: أمام هنغاريا (0-1)، بودابست 18 ديسمبر 1921

- أكبر فوز: على سان مارينو (10-0)، بولندا1 أبريل 2009

- أكبر خسارة: أمام الدنمارك (0-8)، كوبنهاغن 26 حزيران 1948

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 7 (أول ظهور 1938)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية: لا يوجد

- تصنيفه في الفيفا: 7 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 5 (أغسطس 2017

- أسوأ تصنيف: 78 نوفمبر 2013)

- الهداف التاريخي: روبرت ليفاندوفسكي (50 هدفا)

- الأكثر مشاركة: ميخال جيفلاكوف (102 مباراة)

- المدرب: آدم نافالكا.

رحلة النسور البيضاء إلى روسيا

استهل منتخب بولندا مشواره في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، يوم الأحد 4 سبتمبر/أيلول 2016، عندما واجه مضيفه الكازاخستاني (2-2)، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتصدر منتخب النسور البيضاء ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 25 نقطة، كانت حصيلة 8 انتصارات وتعادل واحد، مقابل خسارة واحدة أيضا، وسجل 28 هدفا في مرمى منافسيه، وتلقت شباكه 14 هدفا.

وفيما يلي نتائج بولندا في التصفيات:

الأحد 4 سبتمبر 2016:

كازاخستان – بولندا (2-2)

السبت 8 أكتوبر 2016:

بولندا – الدنمارك (3-2)

الثلاثاء 11 أكتوبر 2016:

بولندا – أرمينيا (2-1)

الجمعة 11 نوفمبر 2016:

رومانيا – بولندا (0-3)

الأحد 26 مارس 2017:

مونتينيغرو (الجبل الأسود) – بولندا (1-2)

السبت 10 يونيو 2017:

بولندا – رومانيا (3-1)

الجمعة 1 سبتمبر 2017:

الدنمارك – بولندا (4-0)

الاثنين 4 سبتمبر 2017:

بولندا – كازاخستان (3-0)

الخميس 5 أكتوبر 2017:

أرمينيا – بولندا (1-6)

الأحد 8 أكتوبر 2017:

بولندا - مونتينيغرو (الجبل الأسود)، (4-2).