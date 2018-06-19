تعرف على سيرة المنتخب السنغالي

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب السنغالي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1960

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1964

- الانضمام للاتحاد الإفريقي (كاف - CAF): 1964

- أشهر ألقابه: (أسود تيرانغا - Les Lions de la Teranga)

- أول مباراة دولية: أمام غامبيا (2-3)، كوت ديفوار، 31 ديسمبر 1961

- أكبر فوز: على موريشيوس (7-0)، داكار، 9 أكتوبر 2010

- أكبر خسارة: أمام تشيكوسلوفاكيا (11-0)، براغ، 2 نوفمبر 1966

- المشاركات في نهائيات كأس العالم:

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية: لا يوجد

- تصنيفه في الفيفا: 23 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 15 (نوفمبر 2016)

- أسوأ تصنيف: 100 (أوكتوبر 1999)

- الهداف التاريخي: هنري كامارا (29 هدفا)

- الأكثر مشاركة: هنري كامارا (99 مباراة)

- المدرب: أليو سيسيه.

بدأ منتخب "أسود تيرانغا" رحلته في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2018، في روسيا، الجمعة 13 نوفمبر 2015، بتعادل إيجابي خارج أرضه أمام مدغشقر (2-2)، وبعد أربعة أيام، من ذلك، حسم تأهله إلى المرحلة النهائية من التصفيات، بفوزه على مدغشقر بثلاثية نظيفة، في مباراة الإياب.

وأوقعت قرعة المرحلة النهائيات من التصفيات، السنغال في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من، بوركينا فاسو، جزر الرأس الأخضر (كاب فيردي)، وجنوب إفريقيا.

وتصدر "أسود تيرانغا" قائمة المجموعة، برصيد 14 نقطة، حصدوها من أربعة انتصارات وتعادلين، من دون أي هزيمة، وأحرزوا 10 أهداف، بينما دخل مرماهم ثلاثة أهداف فقط.

- وفيما يلي نتائج السنغال في تصفيات المرحلة النهائية:

السبت 8 أكتوبر 2016:

السنغال – كاب فيردي (2-0)

السبت 12 نوفمبر 2016:

جنوب إفريقيا – السنغال (2-1)

السبت 2 سبتمبر 2017:

السنغال – بوركينا فاسو (0-0)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017:

بوركينا فاسو – السنغال (2-2)

السبت 7 أكتوبر 2017:

كاب فيردي – السنغال (0-2)

الجمعة 10 نوفمبر 2017:

جنوب إفريقيا – السنغال (0-2)

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017:

السنغال – جنوب إفريقيا (2-1)