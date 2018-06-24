جاري لينكر: النهاية دائماً تكون ألمانية

المصدر: د ب أ

ردد أسطورة كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر مقولته الشهيرة على "تويتر" عن المنتخب الألماني وكرة القدم بعد أن حقق الأخير فوزا صعبا على نظيره السويدي 2 / 1، أمس السبت، حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع على الرغم من أن الفريق أكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وكتب لينكر تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" جاء فيها: "كرة القدم لعبة بسيطة، 22 رجلا يطاردون الكرة لمدة 82 دقيقة ويحصل لاعب من المنتخب الألماني على البطاقة الحمراء ليصبح عدد من يطاردون الكرة 21 لاعبا لمدة 13 دقيقة، وفي النهاية وبشكل ما يفوز المنتخب الألماني".

وكان المنتخب الألماني عندما كان متعادلا مع المنتخب السويدي 1/1 عندما حصل جيروم بواتينج على البطاقة الحمراء في الدقيقة 82 بعد حصوله على إنذارين، وكانت المباراة الحاسمة في طريقها للانتهاء بالتعادل حتى سجل كروس هدفا من ركلة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان لينكر قال مقولته الشهيرة في مونديال 1990 عندما خسر المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الألماني في الدور قبل النهائي.

وقال: "كرة القدم لعبة بسيطة، 22 شخصا يطاردون كرة القدم لمدة 90 دقيقة وفي النهاية، دائما يفوز الألمان".