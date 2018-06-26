الدنمارك ترافق فرنسا للدور الـ 16

المصدر: البيان الالكتروني

جف معين الأهداف أخيرا في كأس العالم المثيرة في روسيا اليوم الثلاثاء بعدما لعب منتخبا فرنسا والدنمرك الباهتان على التعادل السلبي في ملعب لوجنيكي لتتصدر فرنسا المجموعة الثالثة وترافقها الدنمرك الى دور الستة عشر.

وانتهت 36 مباراة سابقة في روسيا بهز الشباك وكان هذا أول تعادل سلبي في نسخة 2018 حيث لم تظهر أية خطورة على المرمى من فرنسا أو الدنمارك.

وكانت فرنسا ضمنت بالفعل التأهل الى دور الستة عشر قبل هذه المباراة لكنها رغبت في تصدر المجموعة لتجنب مواجهة محتملة مع كرواتيا القوية في الدور المقبل.

وكان من الممكن أن تودع الدنمارك البطولة لو خسرت أمام فرنسا وفازت استراليا على بيرو في سوتشي، لكن بيرو فازت 2-صفر سجلتهما في أول ساعة من المباراة، ولذلك كانت مواجهة موسكو بين فرنسا والدنمارك باهتة وتحولت إلى تقسيمة.

وفي المباراة الثانية من المجموعة نفسها، حقق منتخب بيرو فوزا شرفيا على نظيره الاسترالي بنتيجة 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم، ليودع المنتخبان منافسات البطولة.

وسجل هدفي منتخب بيرو أندري كاريلو في الدقيقة 18 وباولو جيريرو في الدقيقة 49.

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