تعرف على تاريخ المنتخب الأسترالي

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب الأسترالي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1961

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1963

- الانضمام لاتحاد أوقيانوسيا (OFC): 1966

- الانضمام للاتحاد الآسيوي (AFC): 2006

- أشهر ألقابه: سوكيروز أو الكنغر

- أول مباراة دولية: أمام نيوزيلندا (1-3)، نيوزيلندا 17 يونيو 1922

- أكبر فوز: على ساموا الأمريكية (31-0)، أستراليا، 11 أبريل 2001

- أكبر خسارة: أمام جنوب إفريقيا (0-8)، أديليد، أستراليا 17 سبتمبر 1955

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 4 (أولها 1974)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية: بطل كأس آسيا 2015

- ألقاب قارية: 4 مرات بطل أوقيانوسيا (1980، 1996، 2000، 2004)

- تصنيفه في الفيفا: 39 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 14 (سبتمبر 2009)

- أسوأ تصنيف: 102 (نوفمبر 2014)

- الهداف التاريخي: تيم كاهيل (50)

- الأكثر مشاركة: الحارس مارك شوارزر (109)

- المدرب: أنجي بوستيكوغلو.

كان مشوار المنتخب الأسترالي طويلا وشاقا في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم، حيث بلغ النهائيات بعد خوضه عدة مراحل وملحقين.

إذ بدأ من المرحلة الثانية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب كل من، الأردن، قيرغيزستان، طاجيكستان، وبنغلاديش.

وتصدر الكنغر الأسترالي قائمة المجموعة، برصيد 21 نقطة، من 7 انتصارات، مقابل خسارة واحدة.

وفي المرحلة التالية من التصفيات، جاءت أستراليا في المجموعة الثانية أيضا، إلى جانب كل من، اليابان، السعودية، الإمارات، العراق وتايلاند.

واحتل منتخب أستراليا المركز الثالث في المجموعة، برصيد 19 نقطة، وفشل بالتالي، في التأهل مباشرة إلى المونديال، ليضطر إلى خوض الملحق الآسيوي، ضد نظيره السوري، صاحب المركز الثالث، في المجموعة الأولى.

وعانى الكنغر الأمرين في عبور نظيره السوري، إذ فاز عليه بشق الأنفس في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التمديد، في سدني، عقب تعادلهما بهدف لمثله في لقاء الذهاب، بماليزيا.

ومن ثم خاض الكنغر ملحق الفيفا ضد منتخب الهندوراس، صاحب المركز الرابع في تصفيات الكونكاكاف، وحسم نتيجة المواجهة لصالحه في مباراة الإياب بفوزه (3-1)، في سدني، وذلك، عقب تعادلهما من دون أهداف على أرض الخصم.

وفيما يلي نتائج أستراليا في المرحلة الثانية:

الثلاثاء 16 يونيو 2015:

قيرغيزستان – أستراليا (1-2)

أستراليا – بنغلادش (5-0)

الثلاثاء 8 سبتمبر 2015:

طاجيكستان – أستراليا (0-3)

الخميس 8 أكتوبر 2015:

الأردن – أستراليا (2-0)

الخميس 12 نوفمبر 2015:

أستراليا – قيرغيزستان (3-0)

الثلاثاء 17 نوفمبر 2015:

بنغلادش – أستراليا (0-4)

الخميس 24 مارس 2016:

أستراليا – طاجيكستان (7-0)

الثلاثاء 29 مارس 2016:

أستراليا – الأردن (5-1).

- نتائج أستراليا في المرحلة الحاسمة للتصفيات:

الخميس 1 سبتمبر 2016:

أستراليا – العراق (2-0)

الثلاثاء 6 سبتمبر 2016:

الإمارات – أستراليا (0-1)

الخميس 6 أكتوبر 2016:

السعودية – أستراليا (2-2)

الثلاثاء 11 أكتوبر 2016:

أستراليا – اليابان (1-1)

الثلاثاء 15 نوفمبر 2016:

تايلاند – أستراليا (2-2)

الخميس 23 مارس 2017:

العراق – أستراليا (1-1)

الثلاثاء 28 مارس 2017:

أستراليا – الإمارات (2-0)

الخميس 8 يونيو 2017:

أستراليا – السعودية (3-2)

الخميس 31 أغسطس 2017:

اليابان – أستراليا (2-0)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017:

أستراليا – تايلاند (2-1).

- الملحق الآسيوي

الخميس 5 أكتوبر 2017:

سوريا – أستراليا (1-1)

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017:

أستراليا – سوريا (2-1) بعد الوقت الاضافي.

- ملحق الفيفا:

السبت 11 نوفمبر 2017:

الهندوراس – أستراليا (0-0)

الأربعاء 15 نوفمبر 2017:

أستراليا – الهندوراس (3-1).