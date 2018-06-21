تعرف على تاريخ منتخب بيرو

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ منتخب بيرو..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1922

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1924

- الانضمام لاتحاد أمريكا الجنوبية (CSF): 1925

- أشهر ألقابه: (الأبيض والأحمر - La blanquirroja) أو Incas

- أول مباراة دولية: أمام الأوروغواي (0-4)، ليما، بيرو، 1 نوفمبر 1927

- أكبر فوز: على الإكوادور (9-1)، بوغوتا، كولومبيا، 11 سبتمبر 1927

- أكبر خسارة: أمام البرازيل (0-7)، سانتا كروز، بوليفيا، 26 يونيو 1997

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 4 (أول ظهور 1930)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية (كوبا أمريكا): 2 (1939، 1975)

- تصنيفه في الفيفا: 11 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 14 (يوليو 2017)

- أسوأ تصنيف: 91 (سبتمبر 2009)

- الهداف التاريخي: باولو غيريرو (28 هدفا)

- الأكثر مشاركة: روبرتو بالاسيوس (128)

- المدرب: الأرجنتيني ريكاردو غارسيا.

يعود منتخب بيرو إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم، بعد غياب دام 36 عاما، حيث كانت آخر مشاركات للمنتخب اللاتيني في نسخة 1982، في إسبانيا.

وأكمل منتخب البيرو عقد المنتخبات الـ 32 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، كآخر متأهل، إثر فوزه على نظيره النيوزيلندي بهدفين نظيفين في مباراة الإياب التي جمعتهما، 16 نوفمبر 2017، ضمن ملحق الفيفا، وذلك، بعد تعادلهما من دون أهداف، في لقاء الذهاب، بنيوزيلندا.

وأصبح المنتخب البيروفي خامس المنتخبات المتأهلة عن قارة أميركا الجنوبية إلى جانب البرازيل، وأوروغواي، والأرجنتين، وكولومبيا.

وتحتل بيرو المركز الحادي عشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وستكون في المستوى الثاني في القرعة، التي سجري سحبه في 1 ديسمبر 2017، في قصر الكرملين في العاصمة موسكو.

- وفيما يلي نتائج بيرو في تصفيات منتخبات أميركا الجنوبية لمونديال روسيا 2018:

الخميس 8 أكتوبر 2015:

كولومبيا – بيرو (2-0)

الأربعاء 14 أكتوبر 2015:

بيرو – تشيلي (3-4)

السبت 14 نوفمبر 2015:

بيرو – الباراغواي (1-0)

الأربعاء 18 نوفمبر 2015:

البرازيل – بيرو (3-0)

الجمعة 25 مارس 2016:

بيرو – فنزويلا (2-2)

الأربعاء 30 مارس 2016:

الأوروغواي – بيرو (1-0)

الخميس 1 سبتمبر 2016:

بوليفيا – بيرو (0-3) عقوبة إشراك لاعب موقوف.

الأربعاء 7 سبتمبر 2016:

بيرو – إكوادور (2-1)

الجمعة 7 أكتوبر 2016:

بيرو – الأرجنتين (2-2)

الأربعاء 12 أكتوبر 2016:

تشيلي – بيرو (2-1)

الجمعة 11 نوفمبر 2016

باراغواي – بيرو (1-4)

الأربعاء 16 نوفمبر 2016

بيرو – البرازيل (0-2)

الجمعة 24 مارس 2017:

فنزويلا – بيرو (2-2)

الأربعاء 29 مارس 2017:

بيرو – أوروغواي (2-1)

الجمعة 1 سبتمبر 2017:

بيرو – بوليفيا (2-1)

الأربعاء 6 سبتمبر 2017:

إكوادور – بيرو (1-2)

الجمعة 6 أكتوبر 2017:

الأرجنتين – بيرو (0-0)

الأربعاء 11 أكتوبر 2017:

بيرو – كولومبيا (1-1).