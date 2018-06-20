مدرب روسيا متعجب من تسجيل "ثلاثية" في منتخب مصر

المصدر: د ب أ

أكد ستانيسلاف تشيرتشوف، المدير الفني للمنتخب الروسي الأول لكرة القدم، تعجبه من تسجيل فريقه ثلاثة أهداف في مرمى المنتخب المصري.

وتغلب المنتخب الروسي على نظيره المصري 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم ليقترب خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الستة عشر.

وقال تشيرتشوف في تصريحات صحافية: "أتعجب من أننا سجلنا ثلاثة أهداف أمام المنتخب، لاسيما وأنه لم يسمح من قبل بتلقي مثل هذا العدد من الأهداف، لكننا نستحق الفوز".

وأضاف: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكننا حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نلعب بشكل جيد، لنحصل على نقاط المباراة كاملة، وهو ما حدث بالفعل".

وأكد :"لقد قمنا بمراقبة محمد صلاح بشكل جيد خلال المباراة وضغطنا هجوميا في كافة أرجأ الملعب واستطعنا استغلال الأخطاء التي وقع فيها لاعبو المنتخب المصري في الدفاع وتمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف".

وأضاف: "قلت (في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة) إنني واثق من قدرة لاعبي فريقي في تحقيق الفوز، وحققنا هدفنا من المباراة".

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