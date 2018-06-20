مصر تودّع المونديال بخسارة ثانية من روسيا

المصدر: رويترز

انهار دفاع مصر في أول 17 دقيقة من الشوط الثاني، إذ اهتزت شباكه ثلاث مرات في الهزيمة 3-1 أمام روسيا في المباراة الثانية للمجموعة الأولى في سان بطرسبرج أمس الثلاثاء.

وأحرز محمد صلاح أول هدف لمصر في كأس العالم منذ 1990 عندما نفذ بنجاح ركلة الجزاء التي حصل عليها واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 73.

ووضعت روسيا قدما في دور الستة عشر، إذ أصبحت بحاجة لفوز أو تعادل اوروجواي مع السعودية غدا الأربعاء لتضمن التأهل لأدوار خروج المغلوب.

ورفعت روسيا رصيدها إلى ست نقاط بعد فوزها في الافتتاح 5-صفر على السعودية متقدمة بثلاث نقاط على اوروجواي التي تغلبت 1-صفر على مصر، بينما لا تملك مصر والسعودية أي نقاط.

وافتتح أحمد فتحي التسجيل لروسيا بهدف عكسي بعدما فشل في إبعاد تسديدة رومان زوبنين وأضاف دينيس تشيرشيف الهدف الثاني في الدقيقة 59، وبعد ذلك بثلاث دقائق أضاف ارتيم جيوبا هدفا آخر بعد مجهود فردي رائع.

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