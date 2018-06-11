المشي والجري والسباحة أفضل الرياضات في رمضان

يعتقد بعض الصائمين بأن صيام رمضان مشقّة للجسم، وأنّ أفضل حلّ لتفادي المشقّة هو النوم والجلوس في البيت خلال هذه الفترة، إلّا أنّ كل هذه الاعتقادات خاطئة بل أنها تزيد من المشقّة وتصعب عمليّة الصيام يوماً بعد يوم، بينما يمكن للصائمين خلال هذا الشهر تقويّة الجسم والاهتمام به من خلال ممارسة التمارين الرياضيّة المختلفة التي تعتبر مهمّة لهذه الأجزاء.

وحول فوائد الرياضة في شهر رمضان أوضح الدكتور أسامة عبد الله أخصائي العظام أن الرياضة مع الصيام تؤدي إلى سرعة خسارة الوزن الزائد وإذابة الدهون المتراكمة في الجسم طوال العام، وبناء العضلات، وخصوصاً تلك الفئة من الناس التي تعاني من البدانة الشديد.

كما أنها تساعد الكبد على أداء عمله بشكل جيد ، وتقوم بتنشيطه للقيام بوظائفه المختلفة المهمّة للجسم، كتشكيل عصارة المرارة الصفراء التي تساعد على تخفيض نسبة الدهون في الجسم، بالإضافة إلى تخزين السكّر لاستخدامه عند حاجة الشخص إليه.

وتساعد الجسم كذلك على إنتاج الطاقة، وهي مهمّة لكسر الخمول، والقدرة على ممارسة الأنشطة المختلفة خلال هذا الشهر، وذلك من خلال تنشيط عمليات التمثيل الغذائي التي هي عبارة عن عمليات كيميائية تهدف إلى إنتاج الطاقة.

ليس هذا فحسب بل أنها ترفع من نسبة الهيموغلوبين في الدم؛ وذلك من خلال قدرتها على تحفيز إنتاج كريات الدم الحمراء، ويعتبر الهيموغلوبين وسيلة لحمل هذه الكرات ونقل الأكسجين الذي يحتاجه الجسم أيضاً، وتعزّز قدرة الجسم على زيادة كرات الدم البيضاء، التي تلعب دوراً مهمّاً في الحفاظ على الجسم سليماً، كما أنّها تساعد الصفائج الدمويّة على وقف النزيف في حالة حدوثه عن طريق تنشيط عمليّة التجلط.

وأضاف أنها ترفع من قوّة أداء جهاز المناعة الذي يعدّ من أهمّ الأجهزة في جسم الإنسان الذي يحمي الإنسان من الإصابة من مختلف الأمراض الخفيفة والقويّة والمزمنة، وترفع من كفاءة الجهاز الهضمي، و تساعد في تسهيل تناول الطعام بشكلٍ سليم، وتقلل من نسبة عسر الهضم، كما أنّها تساعد الجسم على امتصاص المصادر الغذائيّة التي يحتاجها الجسم بسهولة.

وأشار إلى أن ممارسة الرياضة بشكلٍ يوميّ يزيد من كفاءة الجسم على تحمّل مشقة الصيام، وذلك من خلال زيادة قوة عضلات القلب والرئة، كما أنها تساهم في توطيد العلاقات الاجتماعيّة بين الفئات المختلفة من خلال ممارستها ضمن جماعات.

ونصح بتحديد فترة لا تزيد عن ساعة واحدة خلال نهار رمضان حتى لا يتعرض للإجهاد والإرهاق، اللذين قد يؤدّيان مشاكل مختلفة في الجسم كضعف في عضلة القلب، وانخفاض شديد في مستوى السكّر في الدم ، مشددا على ضرورة تناول الفاكهة والخضراوات والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والسكريات التي ينتج عنها تراكم الدهون فى الجسم.

كما نصح بتناول المواد الغنية بالكربوهيدرات والبروتينات الخالية من الدهون فى وجبة الإفطار، لأنها تساعد على إعطاء الجسم الطاقة والقوة، ما يجعل الشخص عند ممارسة الرياضة لا يشعر بالتعب أو الإجهاد، ومن الأفضل تجنب الحلويات، مع الحرص على شرب السوائل الكافية خلال فترة السحور والإفطار.

وأكد أن رياضة المشي والجري والسباحة من أفضل أنواع الرياضة التي يمكن أن يمارسها الصائم في رمضان.