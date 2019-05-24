شاهد.. باكستان قبل الإفطار

المصدر: البيان الالكتروني

مع اقتراب غروب الشمس تُزيّن موائد طعام وفُرُش على جانب طريق في كراتشي، أكبر مدن باكستان، استعدادا لاستقبال الصائمين من الأُسر الفقيرة وعابري السبيل ليتناولوا وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك مجانا.

ويقول محسنون من منظمي تلك الموائد لـ "يورونيوز" إن زهاء ألفي شخص، جُلهم من أُسر محتاجة، يأتون يوميا لتناول وجبات الإفطار مع غروب الشمس في رمضان.

ويوضحون أن كثيرا ممن يفطرون على تلك الموائد يفضلون الحصول على وجبات الإفطار مجانا على جانب الطريق نظرا لارتفاع تكلفة الطعام خلال شهر رمضان، أو لأنهم لا يستطيعون العودة لبيوتهم في وقت الإفطار، وبالتالي يحاولون قدر الإمكان تناول الإفطار مع جمع ليشعروا وكأنهم في بيوتهم.

وباكستان دولة يغلب المسلمون على سكانها ويمثلون أكثر من 90 في المئة من إجمالي سكانها الذين يقدر عددهم بنحو 208 ملايين نسمة.