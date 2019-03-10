مولدوفا تعرض هويتها وموناكو تغيّر صورتها في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

أعلن فيكتور هاروتا سفير جمهورية مولدوفا لدى الإمارات، مشاركة بلاده بجناح إبداعي في معرض إكسبو دبي 2020 بهدف تعزيز مكانتها بوصفها دولة رائدة في مجالات الإنتاج والتصنيع والإبداع فيما تعرض هويتها.

وقال السفير فيكتور هاروتا سفير مولدوفيا لموقع «هوتل إندريست» الإخباري في أبوظبي: «لا تزال مولدوفا دولة مجهولة نسبياً لدى الشعب الإماراتي والعالم، ولهذا تشكل المشاركة في إكسبو 2020 فرصة بالنسبة إلينا لاستعراض إمكانات مولدوفا».

من جانبها، تعتزم موناكو تغيير صورتها خلال الحدث العالمي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: