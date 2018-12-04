محمد بن راشد: الشباب قلب إكسبو والمستقبل ملكيـة خالصة لهم

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية جعل الشباب في قلب «إكسبو 2020 دبي»، ضمن مختلف مراحل الاستعداد لاستضافته وأثناء انعقاده، وبعد إسدال الستار على فعالياته، تأسيساً لإرث مستدام لأجيال قادمة، موضحاً سموه أن الحدث العالمي المرتقب، يشكل مصدر إلهام للشباب، لتعزيز مشاركتهم الإيجابية في إرساء أسس راسخة لمستقبل حافل بالفرص.

زيارة

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى موقع «إكسبو 2020 دبي»، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وذلك للاطلاع على مجمل سير العمل، والاستعدادات الجارية لتنظيم أول إكسبو دولي في العالم العربي.

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى شرح قدمته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، العضو المنتدب، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، حول التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية لإكسبو 2020 دبي، وما شملته من خطوات مهمة، من بينها إطلاق «برنامج إكسبو للمدارس» في عام 2016، بهدف التواصل مع طلاب المدارس في كل أنحاء الدولة، ووضع موارد دراسية تتكامل مع المنهاج المدرسي.

وقال سموه في تدوين عبر تويتر: «في موقع إكسبو 2020 اليوم.. لمتابعة العمل.. ومشاريعنا التحضيرية للحدث الأكبر الذي ننتظره خلال أقل من عامين.. حدث سيكون علامة بارزة في تاريخنا.. اليوم ليس يوماً للراحة.. اليوم وكل يوم هو يوم لصنع تاريخنا».

وأعرب سموه عن تقديره لفكرة البرنامج، كونه يخاطب الجيل الجديد، ممثلاً في طلاب المدارس، منوهاً بأن بناء المستقبل يبدأ بالاهتمام بالعقول الصغيرة، وتنشئتها على اتباع أسلوب التحصيل المعرفي القائم على البحث وإعمال العقل، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.

وعن أهمية إشراك الشباب في «إكسبو 2020 دبي»، قال سموه: «الحدث العالمي الذي نتأهب للترحيب بالمشاركين فيه من مختلف أنحاء العالم، هو أحد أكبر التجمعات الدولية، التي تلتقي فيها العقول لتشكيل ملامح مستقبل نراه ملكية خالصة للشباب، لذا.. يجب أن يكون الشباب حاضراً في قلب هذا المحفل الفكري الإبداعي الكبير، يرصد ويتعلم ويبدع، يشارك بأفكاره، ويسهم باقتراحاته للتوصل لحلول مبتكرة، تعين على إيجاد حياة أفضل لمنطقتنا ولجميع شعوب الأرض».

رعاية الشباب

وأضاف سموه: «أوصى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برعاية الشباب وتحفيزهم، ورفع سقف مشاركتهم في مسيرة البناء، لتضعهم دولة الإمارات في قمة أولوياتها، واليوم نحصد ثمار هذا النهج إنجازات نفاخر بها العالم، ونؤكد بها مكانة اسم دولتنا الغالية في مصاف الدول صانعة المستقبل، فالشباب هم زاد الإمارات وطاقاتها المتجددة، التي تترسخ معها كل يوم جدارتها، بتصدُّر ركْب التطوير العالمي».

وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عرضاً توضيحياً حول تقدم سير الأعمال الإنشائية، قدمه فريق التطوير والتسليم العقاري، الذي أكد أن المشاريع تمضي وفق المخطط لها، لاستكمال الأعمال الإنشائية في الموعد المحدد.

وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لموقع إكسبو، في أعقاب الاجتماع الثالث للمشاركين الدوليين لإكسبو 2020 دبي، والذي تم الإعلان فيه عن تأكيد 190 دولة مشاركتها في الحدث العالمي الأكبر والأعرق من نوعه عالمياً.

وسيوفر أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، فرصة فريدة لإلهام الشباب لبناء مستقبلهم، والإسهام في مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، وهو ما ينسجم مع رؤية الإمارات في تمكين الشباب، وإتاحة الفرص التي تشجع تطورهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: «سيكون إكسبو 2020 دبي، وجهة لكل الدول والشعوب، لتشارك العالم رؤاها للمستقبل، وسيكون فرصة لا مثيل لها لدولة الإمارات، عشية الذكرى الخمسين للاتحاد، كي تستعرض تاريخ نهضتها وثقافتها، وقيمها ورؤيتها للمستقبل، وتحتفل مع العالم بتقدمها الذي يصنعه أبناؤها، خاصة الشباب منهم».

وكان «برنامج إكسبو للمدارس»، قد أطلق في أكتوبر الماضي، مركز زوار إكسبو 2020 دبي، ضمن مبادراته للتواصل والتوعية، بهدف اجتذاب الطلاب من المدارس الحكومية والخاصة من كل أنحاء دولة الإمارات، إذ يقدم المركز لمحة عن التجربة التي سيعيشها الطلبة في «إكسبو 2020 دبي»، وينظم ورش عمل شيقة، تتمحور حول موضوعاته المتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة.

مبادرات

وإضافة إلى برنامج المدارس، أطلق «إكسبو 2020 دبي»، عدداً من المبادرات التي تستهدف الشباب في دولة الإمارات، بما فيها برنامج المتطوعين، والذي استقطب إلى الآن نحو 25 ألف شخص، أعربوا عن رغبتهم بالتطوع. كما أطلق «إكسبو 2020 دبي»، برامج تدريب، تشمل برنامجاً يتيح لأصحاب الهمم فرصة التدرب والعمل في إكسبو. يشار إلى أن 80 % من المنشآت المبنية لإكسبو 2020 دبي، ستبقى ضمن مخطط الإرث «دستركت 2020»، الوجهة المتكاملة، التي ستُفتتح في أواخر 2021، والتي ستكون إحدى أبرز الوجهات في مدينة دبي. وجذبت «دستركت 2020» منذ الآن، اهتمام عدد من أبرز الشركات العالمية، بما فيها أكسنتشر وسيمنس شريكا إكسبو 2020 دبي، حيث سيفتتحان مقار لهما فيها.

مخطط أشمل

وستكون «دستركت 2020»، جزءاً من المخطط الأشمل لتطوير منطقة دبي الجنوب، وستصبح من أفضل المناطق اتصالاً في العالم، من خلال بنية تحتية مادية ورقمية متميزة، كما ستضم مركز دبي للمعارض، الذي سيكون مرفقاً عالمياً للأعمال. وتعقد فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021، بمشاركة أكثر من 200 جهة دولية، منها دول ومنظمات دولية، وشركات عالمية ومؤسسات أكاديمية. ويتوقع لهذه الوجهة العالمية، أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70 % من زوارها من خارج دولة الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي.

Ⅶ زايد أوصى برعاية الشباب ورفع سقف مشاركتهم في مسيرة البناء والإمارات تضعهم في قمة أولوياتها

Ⅶ نحصد اليوم ثمار هذا النهج بإنجازات نفاخر بها العالم ونؤكد بها مكانة دولتنا في مصاف صانعي المستقبل

Ⅶ نتأهب للترحيب بالمشاركين في أحد أكبر التجمعات الدولية التي تلتقي فيها العقول لتشكيل المستقبل

Ⅶ إكسبو مصدر إلهام للشباب لتعزيز مشاركتهم في إرساء مستقبل حافل بالفرص ونقدِّر فكرة «برنامج المدارس»

Ⅶ بناء المستقبل يبدأ بالعقول الصغيرة وتنشئتها على أسلوب التحصيل المعرفي القائم على إعمال العقل

Ⅶ نستعد لمحفل إبداعي يتيح للشباب أن يرصد ويتعلم ويشارك بأفكاره في وضع حلول لحياة أفضل للشعوب

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